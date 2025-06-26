Заманив на "побачення з дівчиною": 19-річний агент РФ підірвав військового – деталі

Затриманий 19-річний зрадник

У Києві правоохоронці затримали агента РФ, який намагався підірвати військового Нацгвардії, заманивши його на «побачення з дівчиною».

Про це передають СБУ і Нацполіція.

19-річний юнак «клюнув» на російські гроші

За словами правоохоронців, 19-річний мешканець Київщини шукав «легких заробітків» на телеграм-каналах. Через один із телеграм-каналів з ним зв’язався представник спецслужб РФ. Росіянин пообіцяв щедру винагороду за вчинення диверсій. Перше «завдання» — ліквідація військовослужбовця Нацгвардії.

Завербований агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку. Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав вибухівку, і доправив його до місця запланованого теракту.

Паралельно представники російських спецслужб створили фейковий акаунт у соцмережі від імені дівчини та встановили контакт з українським військовим. Згодом «дівчина» запросила чоловіка в гості. Щоб потрапити до будинку, «дівчина» сказала військовому взяти ключі в багажнику мопеда.

Коли той підійшов — вибуховий пристрій спрацював. На щастя, військовий не постраждав.

Місце вибуху

Нове завдання після провалу

Після невдалого замаху юнак отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим — підготовка нового теракту.

Правоохоронці затримали зрадника «по гарячих слідах» одразу після підпалу автівки. Зловмисникові загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що схожий сценарій теракту був недавно у Харкові. Там 19-річна російська агентка замінувала скутер і підірвала військових. Внаслідок вибуху загинув військовий.