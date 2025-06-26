ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3487
Час на прочитання
2 хв

Заманив на "побачення з дівчиною": 19-річний агент РФ підірвав військового – деталі

У Києві 19-річний зрадник заманив військового на побачення з «дівчиною» і активував вибуховий пристрій. На щастя, захисник не постраждав.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Затриманий 19-річний зрадник

Затриманий 19-річний зрадник

У Києві правоохоронці затримали агента РФ, який намагався підірвати військового Нацгвардії, заманивши його на «побачення з дівчиною».

Про це передають СБУ і Нацполіція.

19-річний юнак «клюнув» на російські гроші

За словами правоохоронців, 19-річний мешканець Київщини шукав «легких заробітків» на телеграм-каналах. Через один із телеграм-каналів з ним зв’язався представник спецслужб РФ. Росіянин пообіцяв щедру винагороду за вчинення диверсій. Перше «завдання» — ліквідація військовослужбовця Нацгвардії.

Завербований агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку. Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав вибухівку, і доправив його до місця запланованого теракту.

Паралельно представники російських спецслужб створили фейковий акаунт у соцмережі від імені дівчини та встановили контакт з українським військовим. Згодом «дівчина» запросила чоловіка в гості. Щоб потрапити до будинку, «дівчина» сказала військовому взяти ключі в багажнику мопеда.

Коли той підійшов — вибуховий пристрій спрацював. На щастя, військовий не постраждав.

Місце вибуху

Місце вибуху

Нове завдання після провалу

Після невдалого замаху юнак отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим — підготовка нового теракту.

Правоохоронці затримали зрадника «по гарячих слідах» одразу після підпалу автівки. Зловмисникові загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що схожий сценарій теракту був недавно у Харкові. Там 19-річна російська агентка замінувала скутер і підірвала військових. Внаслідок вибуху загинув військовий.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie