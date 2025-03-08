Замаскувалися під екіпаж швидкої допомоги: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів

У Рахівському районі Закарпаття поліція затримала 31-річного львів’янина, який намагався перевезти двох чоловіків призовного віку до Румунії в переобладнаному під "швидку медичну допомогу" авто.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Зловмисник переобладнав автомобіль "Renault Trafic" під карету "швидкої", одягнувши одного з пасажирів у форму фельдшера, а іншого — як хворого. Поліція викрила його на блокпості при в’їзді в область, за попередньо отриманою інформацією. Сам зловмисник був у ролі водія.

"Таким чином вони мали дістатися прикордонної зони і в подальшому фігурант мав незаконно переправити чоловіків до сусідньої Румунії. З місця події правоохоронці вилучили переобладнане зловмисником авто, грошові кошти та мобільні телефони", — йдеться в повідомленні.

Затриманого 31-річного львів’янина помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прикордонники повідомляли, що ухилянт "прикупив" трьох дітей для втечі з України.

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