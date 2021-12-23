Замерз на смерть на подвір'ї: у Тернопільській області від переохолодження помер 38-річний чоловік

Замерз на смерть на подвір'ї: у Тернопільській області від переохолодження помер 38-річний чоловік

Тіло покійного знайшли його знайомі.

У Тернопільській області 38-річний житель с. Весела Кременецького району помер від переохолодження. Тіло чоловіка виявили його знайомі на території одного з домогосподарств у селі Горошова Мельниця Чортківського району.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

"22 грудня у морг КНП "Борщівська міська лікарня" доставлено тіло жителя с. Весела. За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що причина смерті - загальне переохолодження організму", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники зазначили, що загалом від початку 2021 року, внаслідок переохолодження, на Тернопільщині постраждало 45 людей: 38 отримали травми та 7 загинули.

Нагадаємо, схожий випадок стався у місті Копичинці Чортківського району. 21 грудня сусіди на власному подвір'ї виявили тіло 49-річного місцевого жителя. Чоловік помер від переохолодження.

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