Замерз на смерть у полі: в Тернопільській області від переохолодження помер 34-річний чоловік

Замерз на смерть у полі: в Тернопільській області від переохолодження помер 34-річний чоловік

Загалом від початку 2021 року внаслідок переохолодження на Тернопільщині загинули вже 8 людей.

У полі між селами Футори та Калинівка Тернопільського району виявили мертвим 34-річного жителя м. Зборів. Тіло чоловіка знайшли 26 грудня і доправили на експертизу.

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Як повідомили в ДСНС Тернопільщини, за висновками експертів, чоловік помер від загального переохолодження організму.

За словами рятувальників, загалом від початку 2021 року внаслідок переохолодження на Тернопільщині постраждало 48 людей, з них 40 отримали травми та 8 загинули.

"Будьте обережні, бережіть своє життя та здоров’я. Не допускайте переохолодження організму. Тепло одягайтеся та не зловживайте алкогольними напоями – думка про те, що алкоголь зігріває хибна", - наголосили надзвичайники.

Також рятувальники оприлюднили адреси пунктів обігріву, відкритих на території Тернопільської області. Переглянути їх можна тут.

Нагадаємо, у Тернопільській області 38-річний житель с. Весела Кременецького району помер від переохолодження. Тіло чоловіка виявили 22 грудня його знайомі на території одного з домогосподарств у селі Горошова Мельниця Чортківського району.

У Львівській області від переохолодження померла 48-річна жінка | Новини України

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