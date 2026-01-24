Замети перевищували людський зріст: якою було найсуворіша зима в Україні

Зима / © unsplash.com

В історії України не раз траплялися періоди, коли морози не відступали до весни, а звичне життя фактично зупинялося. Однією з таких стала зима 1929 року, яку дослідники й досі називають найсуворішою у XX столітті — не лише для України, а й для значної частини Європи.

Про це повідомило видання Главред.

За архівними свідченнями, особливо складною ситуація була на заході країни. У Львівській і Тернопільській областях багатометрові снігові замети паралізували транспортне сполучення. Ділянки залізниці на маршрутах Львів — Тернопіль та Тернопіль — Ланівці виявилися фактично заблокованими, через що Львівська дирекція залізниць була змушена майже повністю припинити рух. Навіть після часткового відновлення перевезень поїзди прибували із суттєвими затримками.

Снігопади розпочалися ще восени 1928 року й тривали до середини квітня 1929-го. У низинних районах висота снігового покриву доходила до 60 сантиметрів, а в передгір’ях Карпат замети перевищували людський зріст. Для розчищення колій залізничники використали нетипове рішення — гусеничний танк, переобладнаний під снігоочисну машину з двигуном потужністю близько 1000 кінських сил. Його поява викликала значний інтерес серед мешканців Львова.

Екстремальні морози охопили й інші регіони країни. На Лівобережжі та в степовій зоні масово вимерзали посіви. У Києві температура повітря двічі опускалася до -32,2°C, а в Криму фіксували небачені для регіону -25°C.

Втім, найхолоднішою зимою за останні п’ять століть історики вважають 1709 рік. За даними Britannica, Європа тоді пережила справжню кліматичну катастрофу. У Франції від холоду та голоду загинули понад 600 тисяч людей, замерзали річки й морські узбережжя — від Темзи до Балтійського моря. У Копенгагені товщина льоду сягала 70 сантиметрів, у льохах лопалися винні бочки, а птахи, за свідченнями сучасників, падали з неба, замерзнувши просто в польоті.

З настанням відлиги ґрунт залишався промерзлим, що призвело до масштабних повеней у різних частинах Європи.

