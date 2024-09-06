Заміна копійок на шаги: 2025 року можуть з’явитися перші монети — НБУ

У Нацбанку запевняють, що додаткових витрат на етапі виробництва нових розмінних монет не передбачається.

Наступного 2025 року Національний банк України планує виготовлення нових монет на заміну зношених і зіпсованих. Верховна Рада повинна вирішити - будуть це копійки чи шаги.

Про це повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода в інтерв'ю The Page.

“На 2025 рік заплановане карбування 20 млн монет. Наразі номіналом 50 копійок. Питання лише в тому чи карбувати у 2025 знову радянські "копійки", чи українські "шаги". Але якщо парламент підтримає пропозицію НБУ, це можуть бути вже 50 шагів", – сказав посадовець.

За його словами, кошти на карбування нових монет уже закладено в кошторис операційних витрат НБУ та Банкнотно-монетного двору на 2025 рік.

"Додаткових витрат на етапі виробництва не передбачається. Навіть якщо в дизайні монети відбудуться певні зміни, як мінімум напис "копійка" зміниться на "шаг" – це зроблять штатні фахівці”, - наголосив Прохода.

Посадовець запевняє, що для такої заміни не доведеться замінювати обладнання для виготовлення монет.

“Ми плануємо зберегти ті самі заготовки для виготовлення монет, вони матимуть таку ж масу, колір та інші характеристики. Відповідно і карбувальне обладнання не потрібно буде змінювати та навіть суттєво переналаштовувати", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що Нацбанк запропонував змінити назву розмінних монет з "копійка" на "шаг".Цю ініціативу в НБУ називають спробою відновити історичну справедливість.

Шаги замість копійок! В Україні переназвуть дрібні розмінні гроші

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