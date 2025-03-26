Заміна паспорта-книжечки на ID-картку: коли це обов’язково

Паспорти-книжечки зразка 1994 року залишаються чинними, але в окремих випадках їх слід замінити на ID-картку.

Обміняти паспорт-книжечку на ID-картку можна за власним бажанням, однак є випадки, коли це слід зробити обов’язково.

Державна міграційна служба України роз’яснила, чи обов’язково змінювати паспорт-книжечку на ID-картку.

За інформацією від ДМС, паспорти-книжечки зразка 1994 року залишаються чинними. Такі документи можна обміняти на ID-картку за власним бажанням. Закононом не передбачена якась кінцева дата чинності цих паспортів-книжечок.

Однак є випадки, коли обмін паспорта на ID-картку є обов’язковим:

якщо відбулася зміна інформації, внесеної до паспорта-книжечки (наприклад, у зв’язку зі зміною прізвища чи імені);

у разі непридатності паспорта до використання. Тобто, якщо фізичні пошкодження або фото роблять неможливою ідентифікацію людини;

у разі досягнення віку 25 чи 45 років та якщо не було вклеєно фото у паспорт-книжечку протягом одного місяця (це не враховується під час воєнного стану).

Зауважимо, якщо людина досягла віку 24 чи 45 років під час дії воєнного стану і не вклеїла вчасно фото у паспорт, повинна зробити це протягом 30 календарних днів від дня припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, від 1 січня в Україні подорожчало оформлення паспортів через зростання ціни на бланки окремих документів.