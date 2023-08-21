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Заміна Трампа на виборах та ізоляція Путіна: головні новини ночі 21 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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3885
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Заміна Трампа на виборах та ізоляція Путіна: головні новини ночі 21 серпня 2023 року

Дональд Трамп та Путін / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 21 серпня 2023 року:

  • У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ракет та БпЛА Читати далі –>
  • Відсутність Путіна на саміті БРІКС показує його міжнародну ізоляцію - СNN Читати далі –>
  • Великі донори республіканців шукають заміну Трампу на виборах — ЗМІ Читати далі –>
  • Росія вивела на чергування у Чорне море підводний ракетоносій — ОК "Південь" Читати далі –>
  • В ОП заявили, що саміт G20 в Індії ще не "випав" для України Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3885
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