Заміноване море – це навіть не заміноване поле: Гуменюк про прорив морської блокади РФ

Прорив морської блокади 16 серпня Гуменюк назвала "досить вдалим експериментом", хоча визнала, що небезпеки були.

Попри один випадок прориву морської блокади від РФ, інших змін у Чорному морі немає – росіяни продовжують загрожувати будь-якому цивільному судну.

Про це заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Критичних змін немає, вони (окупанти. – Ред.) продовжують поводитись як пірати, загрожуючи своїм існуванням у Чорному морі фактично будь-якому цивільному судну. Така навігація є ризикованою, але хто не ризикує, той не відкриває навігацію в Чорному морі", – каже представниця ОК "Південь".

Гуменюк пояснила, що Україна як морська держава не може постійно залишатися в умовах блокади, і має право використовувати територіальне море і виключно морську економічну зону.

Вона наголосила на особливу небезпеку від мін на морі.

"Відпрацьований коридор, його координати позначено, безпекова складова, наскільки це можливо, забезпечена.

Але треба розуміти, що заміноване море – це навіть не заміноване поле, тому що міни може зірвати, вони можуть дрейфувати і нести небезпеку навіть тоді, коли ви перевірили ретельно коридор. Але все ж таки є практика, досить вдалий експеримент. Будемо сподіватися, що будуть і надалі судна наважуватися на таке, і судновласники прийматимуть відповідні рішення", – підсумувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".

Нагадаємо, вранці 16 серпня стало відомо, що судно "JOSEPH SCHULTE" вийшло з порту Одеси і рухається тимчасовим коридором. Це перший корабель, що вийшов з порту Одеси після припинення "зернової угоди".

Судно перебувало в порту Одеса з 23 лютого 2022 року. На його борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Згодом стало відомо, що судно успішно прибуло до Стамбула. Президент Володимир Зеленський розповів, як вдалося організувати прорив блокади.