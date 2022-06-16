Замінували під носом в окупантів: ЗСУ на Луганщині підірвали понтонний міст (відео)

На Луганщині Збройні сили України не дали окупантам добудувати понтонну переправу.

Її підірвали українські захисники.

Про це повідомляє командування ССО ЗСУ.

На кадрах видно, як окупанти будують понтонний міст через річку у Луганській області. Незабаром переправу підривають українські військові.

“Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже, навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу”, – йдеться у повідомленні.

Військові РФ не помітили “недобрі знаки” і залишилися без переправи.

Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні стрімко наближаються до 33 тисяч осіб. Найбільші втрати противника минулої доби, 15 червня, спостерігалися на Бахмутському напрямку.

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