Замінування ЗАЕС і "молодці" на Таврійському напрямку: головне зі звернення Зеленського

На думку Зеленського, увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції поки недостатня.

Президент Володимир Зеленський увечері 25 червня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Переговори з Байденом, Трюдо і Дудою

Сьогодні, 25 червня, президент Зеленський провів серію міжнародних розмов – із очільником Білого дому Джо Байденом, із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Перш за все сторони обговорили бойові дії на передовій. Зеленський подякував партнерам за надану підтримку.

"Зараз російські окупанти зазнають втрат, які нам і потрібні. Кожна їхня втрата – це довгострокове посилення свободи. Обговорили й подальше зміцнення українських воїнів, і я дякую партнерам за розуміння наших потреб – далекобійних потреб. Особливо я вдячний президенту Байдену і Сполученим Штатам за надійність "Петріотів". Обговорили посилення нашої артилерії, MLRS та іншого", – розповів глава держави.

Ситуація на ЗАЕС

На думку Зеленського, увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції поки недостатня.

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"Як була недостатньою і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі", – каже глава держави.

Президент розповів нашим західним партнерам інформацію розвідки про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, "який для окупантів, очевидно, затверджено".

"Маємо й мусимо зробити – всі разом у світі – цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів", – наголосив він.

Заколот Пригожина

За словами Зеленського, що довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії.

"Один із проявів такої деградації – те, що російська агресія поступово повертається в рідну гавань. Ми обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії. Бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати", – сказав він.

Реалізація Формули миру

"Дуже важливі зустрічі відбулися сьогодні в Копенгагені. Формат політичних радників. Команда Офісу – Андрій Єрмак, а також Андрій Сибіга, а також Ігор Жовква, зустрілися з політичними радниками лідерів Туреччини, Індії, Японії, Південної Африки та інституцій Європейського Союзу. Наближаємо реалізацію Формули миру, і для цього залучаємо якнайширше коло партнерів", – каже президент.

ЄС і НАТО

За словами президента, незмінним топ-пріоритетом є відносини з Євросоюзом. Зеленський запевнив, що Україна робить все необхідне для набуття повноправного членства.

"Залишається всього лише 15 днів до початку саміту НАТО у Вільнюсі, і ми робимо все, щоб саміт мав реальний зміст. Сильний зміст. Позитивні рішення для України у Вільнюсі – це єдині можливі позитивні рішення для нашої спільної безпеки у Європі та загалом в Альянсі", – сказав глава держави.

Фронт

Події на фронті Зеленський прокоментував лаконічно: "Таврійський напрямок – ви молодці! Дякую". Інших деталей він не вказав.

Інформацію російських так званих "воєнкорів" про нібито висадку десанту ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині президент не коментував.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що має зробити світ, щоб уникнути російського теракту на Запорізькій АЕС.

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