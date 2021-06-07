"Замінував" ТЦ, вимагав гелікоптер і 1 млн доларів: у Запоріжжі затримали хлопця

Місцеперебування зловмисника вдалося зафіксувати.

В Запоріжжі затримали чоловіка, який погрожуючи вибухом торгівельного центру, вимагав мільйон доларів та гелікоптер. Нетверезий чоловік "замінував" ТЦ "Україна" і зателефонував копам.

Про це повідомили в МВС.

Також читайте У Білорусі масово "замінували" школи і держорганізації

За нездійснення вибуху, він вимагав один мільйон доларів та гелікоптер. Правоохоронці прибули до торгівельного закладу та евакуювали близько 400 громадян, а також перевірили приміщення. Жодної вибухівки не знайшли.

Копи встановили місце мешкання псевдомінера, який, під час переговорів, був вже згоден тільки на 15 тисяч доларів. Поліцейські затримали жителя Запоріжжя 2000 року народження в квартирі, де він проживає.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, у Харкові анонім повідомив про замінування 14 медичних установ міста. Зокрема, він стверджував, що вибухівка закладена у лікарнях та поліклініках.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання