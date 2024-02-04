Замінять людський ресурс: військовий експерт пояснив слова Залужного про технологічний прорив

Справжнім проривом для України у війні можуть стати інноваційні технологічні рішення, як і заявив у своїй колонці для CNN головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Військовий експерт Олександр Мусієнко написав про це на своїй сторінці у соцмережі.

"Коли ми говоримо про мобілізацію, що нам потрібні люди. Ми в цій війні можемо перемогти, якщо знайдемо ефективні інноваційні способи, яким чином заміняти людський ресурс... Це, до речі, той інноваційний технологічний прорив, про який писав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в статті CNN", – вважає Мусієнко.

Фото: The Times

Він нагадав, що будь-яка війна пришвидшує розвиток інновацій, модернізацій і ринок озброєнь. Це відбувалося і під час світових воєн.

"Хочу нагадати, що наприкінці Першої світової війни з’явилися танки, які до цього не застосовувалися і були розроблені британцями. Після цього з’явилися літаки, а під час Другої світової, на її завершення, Німеччина продемонструвала експериментальний політ літака Мессершмітт з реактивними двигунами... Тому війна завжди прискорює розвиток технологій", – додав експерт.

Сьогодні, за його словами, одним із пріоритетів конкуренції є штучний інтелект, який може бути вмонтований, скерований фактично у будь-які види озброєння, зокрема у дрони, літаки, будь-які роботизовані системи.

"Нам потрібна наша DARPA, тобто агенція інноваційних технологій і проєктів в озброєнні, які працювали б на те, щоб у нас максимально воювали роботизовані системи там, де вони можуть бути, і максимально виключалося застосування людей. Свого роду максимальна мобілізація інтелектуального потенціалу. Це дуже важливий елемент, який дасть нам поштовх рухатися уперед", – додав експерт.

Він пояснив, що у майбутньому роботи можуть відігравати саме ту роль, яку сьогодні виконують люди, зокрема на полі бою, або може бути якийсь сукупний елемент. Тобто те, що ми бачили у фантастичних фільмах, про що писали автори-футурологи, поступово оживає. На цьому ґрунтуватиметься війна майбутнього – вже зараз закладаються параметри цієї війни.

Нагадаємо, “рецептом” перемоги над Росією у ЗМІ називають нову статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для американської телекомпанії CNN.