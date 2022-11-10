Замінять оселедець під шубою: три страви на Новий рік 2023 з простих інгредієнтів

Готувати такі закуски на Новий рік ви будете всього лише 10 хвилин, але їхній смак здивує кожного. ТСН.ua підготував для вас рецепти до святкового столу.

Новий рік українці традиційно зустрічають за святковим столом, де збирається вся родина. Навіть у найтяжчі моменти родинні зв'язки та підтримка сім'ї дуже важливі. І так хочеться порадувати рідних чимось смачненьким.

Якщо вам вже набрид оселедець під шубою, який часто з'являється на столах в новорічний період, рекомендуємо звернути увагу на такі прості страви на Новий рік. Вони стануть справжньою окрасою свята і готуються дуже швидко.

Смачна закуска на Новий рік 2023: роли з огірка

Закуски на Новий рік 2023: роли з огірка / Фото: Instagram

Інгредієнти:

1 довгий огірок;

2 яйця;

1 упаковання крабових паличок;

2 плавлені сирки;

майонез, сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Яйця відварити, потім натерти на дрбній тертушці разом з крабовими паличками і сирками. Посолити, поперчити та приправити майонезом за смаком. Огірки розрізати на тоненькі слайси. Начинку загорнути на слайс огірка, викласти на тарілку. Зверху можна прикрасити крапелькою майонезу.

Найкраще готувати цю закуску на Новий рік перед самим початком святкування, тому що огірок швидко стає надто м'яким.

Тарталетки з курячим філе: страва на Новий рік, яка сподобається дітям і дорослим

Страви на Новий рік 2023: тарталетки з курячим філе / Фото: Instagram

Інгредієнти:

1 копчене куряче філе;

100 г твердого сиру;

половина болгарського перцю;

2 столові ложки кукурудзи;

1 упаковання тарталеток;

сіль, перець, майонез за смаком.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти потрібно мілко нарізати, перемішати. Тоді додати майонезу, посолити і поперчити. На тарталетки викласти отриманий салат. Можна прикрасити за бажанням.

Щоб тарталетки стали м'якшими, вони повинні трішки постояти. Тому їх варто приготувати заздалегідь.

Тарталетки з копченою ковбасою

Закуски на Новий рік 2023: тарталетки з копченою ковбасою / Фото: Instagram

Інгредієнти:

1-2 маринованих огірки;

1 плавлений сирок;

маслини;

копчена ковбаса;

1 упаковання тарталеток;

зелена цибуля, кріп;

сіль, перець, майонез за смаком.

Спосіб приготування:

Натерти на дрібній тертушці плавлений сирок та огірок. Додати дрібнопорізаний кріп. Змішати все з майонезом. Посолити і поперчити за смаком. Начинити тарталетки. Прикрасити по краях кружальцями копченої ковбаси.

Зверху не забудьте посипати дрібнонарізаною зеленою цибулею.

Читайте також: