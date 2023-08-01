Замінять третину керівного складу і створять реєстр: у Міноборони анонсували важливі зміни в роботі ТЦК

В Міноборони хочуть створити електронний реєстр військовозобов'язаних і замінити керівництво і працівників ТЦК на людей з військовим досвідом.

За результатами перевірок ТЦК і СП (військкоматів) можна попередньо говорити про виявлення ознак незаконного збагачення 11 осіб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Результати перевірки роботи ТЦК

За його словами, минув вже місяць від початку роботи з перевірки по всій країні ТЦК і СП на факт корупції. Перевірка триватиме ще 1-3 місяці.

"Результати можна розділити на два блоки – робота правоохоронців та комісії Міністерства оборони України. Попередні результати перевірки правоохоронними органами – 11 осіб мають певні ознаки щодо незаконного збагачення. Але це можна точно підтвердити після ретельної перевірки", – каже Павлюк.

Реєстр військовозобов'язаних

За словами заступника міністра, серед головник завдань для ТЦК є мінімізація корупційних ризиків і цифровізація.

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"Понад 2000 звернень до нас розкрили ті проблеми, які існують за цим напрямком. Основне, щоб ми не зірвали процес мобілізації під час війни, а також мінімізувати корупційні ризики. Напрацювання є, вони доведені до керівництва держави. Першочергово, у нас стоїть проблематика цифровізації. Ми зараз закінчуємо опрацьовувати всі документи, які в нас є, ще декілька місяців, і ми сподіваємося закінчити", – зазначив Павлюк.

Наразі триває спільна робота з іншими міністерствами для створення реєстру військовозобов'язаних. Завдяки цьому реєстру у Міноборони сподіваються мінімізувати корупційні ризики.

"Ми підписуємо спільні накази з вісьмома міністерствами для того, щоб наш реєстр резервістів, який буде введений, працював з державним реєстром. Тоді ми будемо бачити кожного зобов’язаного, його рух, і буде тяжко зробити якісь кроки незаконні. І ми зможемо мінімізувати в цьому напрямку всі корупційні ризики, просто виводимо людський фактор з цього напрямку", – каже заступник голови Міноборони.

Надання відстрочки

"Надання відстрочки чи зняття з військового обліку має вирішувати комісія, яку, наприклад, очолюватиме керівник районної військової адміністрації, а не один військовий", – вважає заступник міністра оборони.

Заміна майже третини керівного складу всіх ТЦК

Павлюк зауважив, что дуже часто ТЦК очолюють люди, які не воювали і не мають досвіду.

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"Тому над цим питанням ми також попрацювали та і дали пропозицію: до кінця року 30% керівного складу ТЦК потрібно замінити людьми, які воювали. Не тільки воювали, але мають, на жаль, каліцтва і не можуть продовжувати службу в бойових частинах", – сказав заступник міністра.

Він запевнив, що така робота вже ведеться, але попередив, що це – "не швидкий процес".

"Наприклад, роти охорони ТЦК від 50 до 70% замінені такими хлопцями, які воювали, мають певні поранення, не можуть воювати. Вони уже зайняли ці ніші. Далі ми прийшли до етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне – це не зірвати процес мобілізації, це основне", – підсумував Павлюк.

Раніше у Мережі з'явилося відео, як керівник ТЦК та СП у Рівненській області побив підлеглого і погрожував йому зламати руку бейсбольною биткою.

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