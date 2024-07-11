Замість 10 тисяч за підпал авто може отримати 10 років ув’язнення: на Одещині поліцейські затримали палія

Під час виконання замовлення, отриманого в інтернеті, правопорушник і об’єкт переплутав, і пошкодив інше авто, яке перебувало поряд. Натомість заробив не гроші, а проблеми з поліцією.

У ніч проти 16 червня на паркувальному майданчику у місті Чорноморськ в Одеській області зловмисник кинув на автомобіль Toyota Auris заздалегідь підготовлену пляшку та ганчірку з легкозаймистою речовиною, підпалив і втік. Розгорівшись, вогонь охопив легковик і перекинувся на припаркований поряд з ним Lexus. Обидва транспортні засоби належать містянам.

Про це повідомляє Нацполіція, передає кореспондент ТСН.ua.

На місце займання жителі багатоповерхівки, що розташована поряд з паркувальним майданчиком, викликали вогнеборців. Ті загасили пожежу, внаслідок якої, на щастя, ніхто не постраждав.

На Одещині поліцейські затримали палія

Місцеві поліцейські, оглядаючи місце події, вилучили кришечку від пляшки з розпалювачем та довгі сірники. До пошуків палія долучилися оперативники управління карного розшуку обласної поліції. Правоохоронці встановили місце купівлі предметів та покупця.

На Одещині поліцейські затримали палія

Зловмисником виявився 25-річний житель одного з населених пунктів Великодолинської селищної громади. Його розшукали і з дому вилучили речові докази, зокрема одяг та банківську картку.

На Одещині поліцейські затримали палія

Правопорушник зізнався у скоєному, розповів, що шукав в інтернеті заробіток і на одному із сайтів натрапив на пропозицію за 10 тисяч гривень підпалити автомобіль у Чорноморську. У замовника нібито були свої "рахунки" з його власником. Молодик погодився, придбав все необхідне та виконав замовлення, але невдало, бо переплутав номери автівок. Каже, що шкодує про скоєне і, якби міг повернути час назад, не вчинив би так, адже усвідомив, що заради 10 тисяч гривень, які, до речі, йому так і не заплатили, може сісти на десять років до в’язниці.

Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку та найближчим часом повідомлять йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Підозрюваний зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Далі поліцейські встановлюватимуть замовника.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, на Кіровоградщині затримали жінку, яка підпалила авто нацгвардійця. СБУ спільно з Нацполіцією затримали громадянку України, яка працювала на РФ. Вона підпалила автівку спецпризначенця Нацгвардії та готувала диверсії проти ТЦК.

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