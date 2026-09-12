Володимир Зеленський / © Associated Press

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Уже незабаром стартує перший етап випробувань антибалістичної системи Freyja, яку Україна створює спільно з європейськими союзниками.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє DW.

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За словами глави держави, він розраховує на те, що перші випробування розпочнуться до кінця грудня 2026 року.

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«Часу обмаль», — наголосив Зеленський, коментуючи поспіх України у цьому питанні.

Президент також офіційно підтвердив, що до цього проєкту продовжують приєднуватися нові європейські компанії. Так, нещодавно було підписано низку угод, однак президент не розкрив деталі.

До речі, під час візиту до Канади Зеленський розповів, що Україна планує вже до кінця року мати у своєму розпорядженні нову антибалістичну систему.

«Компанії сказали нам, що їм для цього потрібно, для нової балістичної системи, 20-30 років. Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Абсолютно ні. Це про інший світ, це про ХХ століття. Зараз нові технології, нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система», — наголосив Зеленський.

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Глава держави очікує, що під час запланованих на кінець вересня зустрічей у Нью-Йорку Україна отримає чіткіше розуміння подальшого графіка дій. Водночас наразі Київ розраховує на додаткові системи ППО Patriot.

Президент також зазначив, що Україна довіряє американській стороні, зокрема завдяки підтримці США у розвитку та впровадженні технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже цієї осені українська компанія Fire Point планує випробувати в бойових умовах першу вітчизняну балістичну ракету FP-7. Нова зброя разом із далекобійною системою FP-9 відкриває можливості для ураження цілей у глибині Росії, включно з Москвою.

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