- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
Замість акумулятора — пісок: покупець розкрив схему обману під час замовлення батареї з Китаю
Покупець розкрив корпус акумулятора LiFePO4, який замовив на маркетплейсі, і виявив усередині звичайний пісок замість елементів живлення.
Українець замовив для свого знайомого акумулятор 12V 100A LiFePO4 на одному з популярних маркетплейсів (AliExpress / Temu). Товар відправили кур’єром із Польщі усього за тиждень, однак під час первинної перевірки виявилося, що пристрій має нульову напругу та взагалі не бере заряд.
Про це чоловік написав у Facebook.
Після тривалого листування та марних спроб «оживити» батарею за порадами продавця, покупець ініціював процедуру повернення коштів. Продавець пропонував компенсувати лише 20% від вартості, проте платформа погодилася на повне відшкодування за умови надання додаткових доказів несправності.
В останній день відведеного терміну чоловік вирішив відкрити корпус акумулятора. Всередині замість елементів живлення виявився звичайний пісок.
До слова, акумулятор коштував 9 тисяч гривень.
Після надання відеодоказу платформа повернула 100% коштів та вибачилася за інцидент.
Покупець закликає всіх, хто готується до зими та замовляє обладнання для енергонезалежності з-за кордону, бути максимально уважними та перевіряти товари.
Нагадаємо, нещодавно у Львові раптово пролунав вибух та пробило стіну між квартирами, людей заблокувало. Як виявилось, вночі у квартирі багатоповерхівки вибухнула акумуляторна батарея.