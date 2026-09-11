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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Замість акумулятора — пісок: покупець розкрив схему обману під час замовлення батареї з Китаю

Покупець розкрив корпус акумулятора LiFePO4, який замовив на маркетплейсі, і виявив усередині звичайний пісок замість елементів живлення.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Акумулятор з піском

Акумулятор з піском / © із соцмереж

Українець замовив для свого знайомого акумулятор 12V 100A LiFePO4 на одному з популярних маркетплейсів (AliExpress / Temu). Товар відправили кур’єром із Польщі усього за тиждень, однак під час первинної перевірки виявилося, що пристрій має нульову напругу та взагалі не бере заряд.

Про це чоловік написав у Facebook.

Після тривалого листування та марних спроб «оживити» батарею за порадами продавця, покупець ініціював процедуру повернення коштів. Продавець пропонував компенсувати лише 20% від вартості, проте платформа погодилася на повне відшкодування за умови надання додаткових доказів несправності.

В останній день відведеного терміну чоловік вирішив відкрити корпус акумулятора. Всередині замість елементів живлення виявився звичайний пісок.

До слова, акумулятор коштував 9 тисяч гривень.

Акумулятор з піском / © із соцмереж

Акумулятор з піском / © із соцмереж

Акумулятор з піском / © із соцмереж

Акумулятор з піском / © із соцмереж

Акумулятор з піском / © із соцмереж

Акумулятор з піском / © із соцмереж

Акумулятор з піском / © із соцмереж

Акумулятор з піском / © із соцмереж

Після надання відеодоказу платформа повернула 100% коштів та вибачилася за інцидент.

Покупець закликає всіх, хто готується до зими та замовляє обладнання для енергонезалежності з-за кордону, бути максимально уважними та перевіряти товари.

Нагадаємо, нещодавно у Львові раптово пролунав вибух та пробило стіну між квартирами, людей заблокувало. Як виявилось, вночі у квартирі багатоповерхівки вибухнула акумуляторна батарея.

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