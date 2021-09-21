Замість авто — купа металу: у Кривому Розі в страшній ДТП загинула дівчина (фото)

На місці працювали правоохоронці. Встановлюються всі деталі події.

У Кривому Розі водійка легковика на повній швидкості влетіла в дерево. В результаті удару автівка буквально перетворилася на купу металу. На місці загинула 29-річна дівчина.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія трапилася вночі 21 вересня на вулиці Каткова в Інгулецькому районі міста. Там водій легкового автомобіля Toyota Camry злетіла з дороги і врізалася в дерево. Після чого легковик загорівся.

На місці загинула 29-річна дівчина. Її тіло з авто дістали до приїзду рятувальників.

“Водійка транспортного засобу 1992 року народження загинула на місці події. Її тіло, без ознак життя, вилучили з автівки до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежу локалізовано о 02:22 та ліквідовано о 02:34”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

На місці працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі деталі події.

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