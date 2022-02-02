Замість борщів готують "теплий" прийом: у Харкові жінки взялися за зброю, щоб захищати рідне місто в разі нападу Росії (відео)

Зараз охочі проходять навчання щодо поводження зі зброєю.

У Харкові місцеві жительки вчаться тримати зброю, аби у разі російської агресії стати разом із чоловіками і захищати рідне місто.

Відео тренувань харків'янок зафільмувало німецьке видання Deutsche Welle.

Жінки під наглядом інструктора вчаться правильно тримати автомат і стріляти з нього з різних положень.

"Якщо влада дасть нам зброю, ми її візьмемо і будемо захищати рідне місто", - каже учасниця вишколу Світлана Путиліна.

"Це місто треба зберегти, бо апетити у "запоребрика" дуже великі, по шматочку, цього не повинно бути. Для чого я і навчаюся працювати зі зброєю, щоб розуміти, що робити, а не в паніці підняти руки і впасти ниць", - вважає волонтерка Вікторія Балесина.

Паралельно харківські жінки-волонтерки плетуть маскувальні сітки.

Відео тренування можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що період підготовки Росії до широкомасштабного вторгнення до України займе від трьох до семи днів.

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