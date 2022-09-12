Замість бойових бурятів морозостійкі чукчі: в РФ для війни в Україні взимку вербують жителів Камчатки і Далекого Сходу

В РФ вигадали, як поповнити розбиті ЗСУ в Україні підрозділи і водночас перестати непокоїтися, що йде зима, і російські солдати почнуть мерзнути.

Для цього Кремль вирішив вербувати "морозостійке" населення з Камчатки і Далекого Сходу.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

В РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який перебуває в Україні. Офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

"Стало відомо, що чергова ротація рашистів складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки. За задумом – вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту. Є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат. Як кажуть самі "новобранці": "нам за все життя стільки не заробити", - повідомляють українські розвідники.

У розвідці зазначають, що "морозостійкі" окупанти не мають бойового досвіду та нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні.

Нагадаємо, українські військові перебувають уже на околицях Лисичанська на Луганщині.

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