Замість будинків - бетонні коробки: окупанти повністю знищують Торецьк

Війська РФ знищують Торецьк Донецької області, де тривають бойові дії. У місті від будинків "залишилися тільки бетонні коробки".

Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "КИЇВ 24".

"Говорити, що сьогодні ми контролюємо 40% або 50, або ще якось, - дуже-дуже важко. Мабуть, навіть трохи некоректно", - наголосила Бобовнікова.

За її словами, "ворог стирає з лиця землі місто Торецьк". Окупанти з усіх сил намагаються повністю взяти його під свій контроль та "закріпитися там, де вже фактично нічого немає".

"Якщо ви бачили кадри, як виглядає Торецьк, - це дуже страшно. Там всі будинки згорілі. Залишилися тільки бетонні коробки. І таким чином ворог намагається захопити це місто, стираючи з лиця землі: артилерією, авіацією, дронами", - наголосила військова.

Бобовнікова наголосила: очільник міської військової адміністрації Торецька повідомив, що цивільні, які залишаються в місті, забезпечені продуктами харчування довготривалого зберігання та питною водою.

"Однак, ситуація сама в місті надзвичайно страшна. Ведуться активні бої, активні обстріли. Тому кожній цивільній особі потрібно дуже добре подумати, чи залишатися в цьому місті. І краще за все - просто евакуюватися", - пояснила вона.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан назвав міста, які хоче захопити ворог до зими. На фронті зараз є три точки, де росіяни мають перевагу на оперативному напрямку: Курахове, Торецьк та Куп'янсько-Лиманський напрямок.

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