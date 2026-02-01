ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Замість чаю кола: Соцмережі мріють про McDonald’s у поїздах — що відповіла УЗ

У вагонах «Укрзалізниці» запропонували відкрити МСDonald’s і навіть показали, який вигляд вони могли б мати.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зображення ШІ

Зображення ШІ

У соцмережі Threads запропонували встановити заклади швидкого харчування МсDonald’s у поїздах Укрзалізниці.

Фото, згенеровані штучним інтелектом, який вигляд мали б «залізничні Маки», опублікували у відповідному обговоренні.

«А що, якби у вагонах „Укрзалізниця“ замість кафе, яке зараз — відкрили МсDonald’s», — запитує автор.

Також у пості виклали зображення, створене ШІ, на якому видно стійку з відповідними логотипами МсDonald’s та столи у залізничному вагоні. На столах — таці з характерними для мережі фастфуду бургерами та великими склянками Coca-Cola.

В «Укрзалізниці» лаконічно відповіли, що така ідея наразі не розглядається.

У коментарях користувачі пояснили, чому це неможливо. Мовляв, «Мак» потребує великої кількості електроенергії. А без відповідної вентиляції буде сильний запах.

Інші коментатори запропонували відкрит у вагонах УЗ заклади «Пузатої хати» або «Чебуречну».

Інші зауважили, що в наш час, коли росіяни б’ють по пасажирських поїздах, найголовніше — доїхати живими.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця переходить на «план Б» через атаки дронів у трьох областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie