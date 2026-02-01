- Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
Замість чаю кола: Соцмережі мріють про McDonald’s у поїздах — що відповіла УЗ
У вагонах «Укрзалізниці» запропонували відкрити МСDonald’s і навіть показали, який вигляд вони могли б мати.
У соцмережі Threads запропонували встановити заклади швидкого харчування МсDonald’s у поїздах Укрзалізниці.
Фото, згенеровані штучним інтелектом, який вигляд мали б «залізничні Маки», опублікували у відповідному обговоренні.
«А що, якби у вагонах „Укрзалізниця“ замість кафе, яке зараз — відкрили МсDonald’s», — запитує автор.
Також у пості виклали зображення, створене ШІ, на якому видно стійку з відповідними логотипами МсDonald’s та столи у залізничному вагоні. На столах — таці з характерними для мережі фастфуду бургерами та великими склянками Coca-Cola.
В «Укрзалізниці» лаконічно відповіли, що така ідея наразі не розглядається.
У коментарях користувачі пояснили, чому це неможливо. Мовляв, «Мак» потребує великої кількості електроенергії. А без відповідної вентиляції буде сильний запах.
Інші коментатори запропонували відкрит у вагонах УЗ заклади «Пузатої хати» або «Чебуречну».
Інші зауважили, що в наш час, коли росіяни б’ють по пасажирських поїздах, найголовніше — доїхати живими.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця переходить на «план Б» через атаки дронів у трьох областях.