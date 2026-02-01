Зображення ШІ

Реклама

У соцмережі Threads запропонували встановити заклади швидкого харчування МсDonald’s у поїздах Укрзалізниці.

Фото, згенеровані штучним інтелектом, який вигляд мали б «залізничні Маки», опублікували у відповідному обговоренні.

«А що, якби у вагонах „Укрзалізниця“ замість кафе, яке зараз — відкрили МсDonald’s», — запитує автор.

Реклама

Також у пості виклали зображення, створене ШІ, на якому видно стійку з відповідними логотипами МсDonald’s та столи у залізничному вагоні. На столах — таці з характерними для мережі фастфуду бургерами та великими склянками Coca-Cola.

В «Укрзалізниці» лаконічно відповіли, що така ідея наразі не розглядається.

У коментарях користувачі пояснили, чому це неможливо. Мовляв, «Мак» потребує великої кількості електроенергії. А без відповідної вентиляції буде сильний запах.

Інші коментатори запропонували відкрит у вагонах УЗ заклади «Пузатої хати» або «Чебуречну».

Реклама

Інші зауважили, що в наш час, коли росіяни б’ють по пасажирських поїздах, найголовніше — доїхати живими.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця переходить на «план Б» через атаки дронів у трьох областях.