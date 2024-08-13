Замість доларів — в'язниця: у Києві чоловік спалив авто військового, але фінал виявився епічним

Киянину загрожує до 8 років в'язниці за підпал автомобіля військового на Печерську.

Мешканця столиці спіймали після того, як він за обіцяні гроші спалив авто військового на Печерську. Оплату він так і не отримав, однак "заробив" тюремний термін.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру киянину у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, 5 серпня 2024 року, шукаючи підробіток, підозрюваний отримав повідомлення в Telegram від користувача, який запропонував за 3000 доларів США підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ чи інших військових формувань.

В подальшому чоловік у супермаркеті придбав рідину для розпалювання вогню. Дорогою додому у Печерському районі столиці він побачив автомобіль темно-зеленого кольору марки "FORD" з номерами на чорному фоні. Саме цю машину він вирішив підпалити.

Вночі, використовуючи рідину для розпалювання багаття, підозрюваний облив нею капот автомобіля та підпалив його. На свій мобільний телефон він зняв як машина горить з метою подальшого звітування замовнику. Обіцяні гроші підозрюваний так і не отримав.

Правоохоронці затримали чоловіка. Його перевіряють не причетність до підпалу ще одного автомобіля ЗСУ у Печерському районі. Санкція статті передбачає покарання - від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали агента спецслужб РФ, який готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.

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