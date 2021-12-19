Замість дякую: у Дніпрі патрульні зняли з петлі чоловіка, а той оклигав і накинувся на них з кулаками

Замість дякую: у Дніпрі патрульні зняли з петлі чоловіка, а той оклигав і накинувся на них з кулаками

Самогубцю вгамомували сльозогінним газом.

У Дніпрі чоловік намагався звести рахунки з життям. Правоохоронці вчасно встигли і зняли його з петлі, за що він віддячим їм кулаками.

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Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Інцидент стався на вулиці Гагаріна у Дніпрі. Правоохоронці отримали виклик про бешкет і хуліганство, а коли прибули на місце виклик, на одному з поверхів будинку побачили чоловіка, який накинув на шию петлю з ременя і намагався покінчити життя самогубством.

Правоохоронці зреагували миттєво, один тримав за ноги, а інший перерізав пояс, чим врятував чоловіка.

"Самогубця" таких дій правоохоронців не оцінив. За мить він оклигав і накинувся на копів з кулаками, хапав їх за одяг і всіляко провокував бійку.

Правоохоронцям довелося вгамовувати чоловіка сльозогінним газом.

Нагадаємо, що в Англии засудили до щонайменше 40 років позбавлення волі чоловіка за потрійне вбивство. 30-річний чоловік задушив доньку у 2013 році.

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