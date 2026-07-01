Вагітність / © unsplash.com

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Повномасштабна війна Росії проти України завдає катастрофічного удару по вагітних жінках. Постійний страх, ракетні бомбардування, евакуація, життя в окупації та тривалі вимкнення світла призвели до різкого зростання медичних ускладнень серед породіль.

Про це пише The New York Times.

За даними Організації Об’єднаних Націй та Всесвітньої організації охорони здоров’я, материнська смертність в Україні у період між 2023 та 2024 роками зросла більш ніж на третину. Головними причинами міжнародні експерти називають цілеспрямовані атаки ворога на медичні заклади, постійний психологічний стрес та масове переміщення населення.

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Кількість немовлят, які з’являються на світ в Україні, стрімко скорочується. Минулого року в країні народилося понад 168 тисяч дітей, тоді як у 2021 році цей показник сягав майже 274 тисяч (без урахування тимчасово купованого Криму та інших територій). Окрім виїзду біженців за кордон, лікарі звинувачують воєнний стрес, через який завагітніти та виносити дитину стало набагато складніше.

Ситуація з медичною інфраструктурою залишається критичною. Станом на грудень 2025 року в Україні було пошкоджено або повністю зруйновано понад 80 пологових будинків та установ для догляду за новонародженими. Через це у багатьох прифронтових містах операційні та ліжка довелося масово перемістити у підвали.

Для безпеки породіль ООН допомогла обладнати підземні бомбосховища під повноцінні родильні зали. Проте навіть у відносному тилу, як-от у Дніпрі, жінки під час повітряних тривог змушені виносити немовлят у коридори, ховаючись від уламків вікон.

Війна, викидні та передчасні пологи

Українські лікарі повсюдно фіксують різке збільшення кількості викиднів та передчасних пологів. Директорка Харківського обласного клінічного перинатального центру Нана Пасієшвілі зазначає, що більшість таких випадків безпосередньо пов’язані з тривожністю, безсонням та стрибками артеріального тиску через обстріли, що викликає відшарування плаценти.

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Статистика окремих лікарень підтверджує страшну тенденцію. Наприклад, у Клінічному перинатальному центрі Пресвятої Богородиці у Сумах показник передчасних пологів до війни становив 2,9%, а минулого року він зріс до 5,5%. Саме там у підземній палаті на 36-му тижні народила сина 36-річна Ірина Костюченко.

Ще трагічніша історія трапилася з Оленою Могилюк, яка пережила два викидні через окупацію та важкі бомбардування, перш ніж у Харкові народила доньку Софію за допомогою термінового кесаревого розтину. Дитині діагностували гіпоксію та порушення серцебиття.

Військова агресія наздоганяє жінок навіть у лікарняних ліжках. Вагітна Інна Славгородська, яка раніше втратила дитину на п’ятому місяці через стрес під час втечі до Німеччини, повернулася до Харкова і знову завагітніла. У січні вона народила здорову дівчинку, але вже наступного дня російські безпілотники атакували її лікарню.

«Це було дуже страшно. По-справжньому страшно», — згадує вона момент обстрілу.

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Важкі випробування проходять і вагітні жінки, які служать у лавах Збройних сил України, де зараз перебуває близько 70 тисяч жінок. Військова форма не пристосована для вагітних, а знайти кваліфіковану дородову допомогу на фронті майже неможливо.

Попри це, українські захисниці свідомо йдуть на цей крок. Медпрацівниця Ірина Долхополова виконувала обов’язки на одній із найнебезпечніших ділянок передової та евакуювала поранених під ворожими дронами аж до сьомого місяця вагітності. У січні вона народила третю доньку.

«Ми повинні подарувати нове життя», — пояснила своє рішення Ірина.

Ті жінки, які залишаються в тилу, борються з іншими викликами. Через цілеспрямовані удари Росії по енергетиці вагітній Анастасії Лотковій доводилося жити в холодній харківській квартирі за температури всього 7 градусів та ховатися від панічних атак у ванній кімнаті, накрившись ковдрою.

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У прифронтовому Запоріжжі лікарі констатують, що немовлята тепер частіше народжуються з недостатньою вагою, жовтяницею чи запаленнями, а кількість кесаревих розтинів зросла, оскільки медики намагаються прийняти пологи під час коротких затишшів між обстрілами.

Нагадаємо, 9 червня, внаслідок російського удару по Чугуєву Харківської області загинули троє людей, серед яких була 22-річна вагітна жінка. Дівчина була на сьомому місяці вагітності. Вона працювала в закладі комплексної реабілітації дітей «Шанс», давала допомогу діткам, які мали якісь життєві вади. Її чоловік служить у ЗСУ.

Також, внаслідок атаки на Богодухів, 11 лютого, загинули троє малолітніх дітей — дворічні близнята Іван і Владислав та їхня однорічна сестричка Мирослава. Окрім цього, удар забрав життя 34-річного батька родини — Григорія.

Єдиною, хто вижив, стала 35-річна вагітна мати Ольга. Вона дістала травми та легкі опіки.

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