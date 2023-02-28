Замість фронту за ґрати: на Черкащині судитимуть 33-річного чоловіка, який проігнорував повістку

33-річного жителя Уманщини судитимуть за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

33-річного жителя одного із селищ Уманського району Черкаської області судитимуть за те, що той отримав повістку, але не з’явився на збір. За це чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.

"За версією слідства чоловік, перебуваючи на військовому обліку, в період введення воєнного стану в Україні, будучи військовозобов’язаним, через небажання бути призваним для несення служби в Збройних Силах України, отримавши повістку про відправку до військової частини для проходження військової служби за мобілізацією, без поважних причин не з’явився на збір та в подальшому відмовився від проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.

Стосовно 33-річного чоловіка до суду скеровано обвинувальний акт за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України).

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, мобілізований з Коломиї отримав строк, бо відмовився воювати. Чоловік відмовився виконати наказ командира щодо вибуття з військової частини в район виконання бойових завдань.

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