Замість Грицика?: у гнізді відомих лелек активно господарює інший птах (відео)

Лелека

У гнізді відомих українських лелек Грицика та Одарки господарює новий птах. Кадри замилували Мережу.

Про це повідомляє Ірина Сарожинська.

У гнізді Грицика та Одарки новий птах

Новий господар гнізда?

Так, 29 березня лелече гніздо майже весь день було населено птахом, який активно господарював: носив гілки, листя та сіно, підтягуючи навіть ті гілки, що звисали донизу, і доглядав за пір’ям. Час від часу він робив невелику руханку.

Цей лелека вже провів у гнізді дві ночі. Попри те, що його стать поки невідома, поведінка та зовнішні ознаки вказують на те, що це — не минулорічний «Грицик».

«Отже, чекаємо й виглядаємо ще одного лелеку, щоб у лелечому гнізді утворилася пара. Лише тоді „лелечі піраміди“ розставлять усе на свої місця», — пише Сарожинська.

Як ми писали, зірковий лелка Грицик повернувся до України. У Мережі вже з’явилися відео, на якому він сів на гніздо, привітався, залишив пелетку, зазирнув до горобців і вирушив досліджувати сусідні гнізда. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.