Замість Грицика?: у гнізді відомих лелек активно господарює інший птах (відео)
У неділю, 29 березня, лелече гніздо майже весь день не пустувало.
У гнізді відомих українських лелек Грицика та Одарки господарює новий птах. Кадри замилували Мережу.
Про це повідомляє Ірина Сарожинська.
Новий господар гнізда?
Так, 29 березня лелече гніздо майже весь день було населено птахом, який активно господарював: носив гілки, листя та сіно, підтягуючи навіть ті гілки, що звисали донизу, і доглядав за пір’ям. Час від часу він робив невелику руханку.
Цей лелека вже провів у гнізді дві ночі. Попри те, що його стать поки невідома, поведінка та зовнішні ознаки вказують на те, що це — не минулорічний «Грицик».
«Отже, чекаємо й виглядаємо ще одного лелеку, щоб у лелечому гнізді утворилася пара. Лише тоді „лелечі піраміди“ розставлять усе на свої місця», — пише Сарожинська.
Як ми писали, зірковий лелка Грицик повернувся до України. У Мережі вже з’явилися відео, на якому він сів на гніздо, привітався, залишив пелетку, зазирнув до горобців і вирушив досліджувати сусідні гнізда. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.