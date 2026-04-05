Наслідки обстрілу

Російські війська 5 квітня завдали масованого удару по мирних українських містах. Зокрема, під удар потрапили: Одеса, Харків, Нікополь, Чернігів, Сумщина, Полтавщина та інші регіони. Через обстріл є жертви серед людей та наслідки для цивільної інфраструктури. Багато потерпілих.

Усе, що відомо про атаку, читайте далі у матеріалі ТСН.ua.

Обстріл Одеси

У ніч на 5 квітня російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого постраждали житлові будинки в Хаджибейському районі. За останніми даними, троє людей отримали травми.

«Постраждало троє осіб. Всім надано необхідну медичну допомогу: двоє перебувають у лікарні, ще один лікуватиметься амбулаторно», — повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

Станом на 7:00 попередньо встановлено, що в будинках пошкоджено близько 250 вікон і 25 балконів, а 4 балкони зруйновано повністю. Житлові будівлі мають світло та воду, проте газопостачання тимчасово припинено.

Від ранку на місці працюють понад 100 працівників комунальних служб та спецтехніка. Триває відновлення вікон. Для мешканців організовано мобільний «Пункт незламності».

Мешканка Ірина розповіла, що її сім’я, на щастя, вціліла. На допомогу після атаки прибіг сусід.

«Ніхто не постраждав, Слава Богу. Лише на кухні скло побите. Просто злякалися, у нас двоє діток. Один спав і взагалі не прокинувся, а друга бігала всю ніч налякана», — зазначила вона.

Інша жителька Тая Василівна розповіла, що почула гучний вибух, а від ударної хвилі у неї повилітали балконні вікна.

З’явилися кадри зсередини пошкодженої квартири, де у стіні — величезна діра. Там постраждала сім’я: батько, чоловік та дитина, 15 років. Вибуховою хвилею зачепило жінку, у неї поранено спину та обличчя. Дитина дуже злякалася, зараз вона перебуває у бабусі. Крім того, під час атаки дуже злякалася кішка, її довго шукали. Чотирилапа сильно забилася, але, на щастя, вижила.

Зруйнована квартира в Одесі

Росіяни від ранку атакували Харків та область

Як інформувала місцева влада, зранку 5 квітня армія РФ масовано атакувала Харків та Харківську область.

«Зафіксовано удар ворожим дроном по Київському району міста. Деталі зʼясовуємо», — писав мер Харкова Ігор Терехов.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів постраждали 11 осіб, серед яких дитина.

Харківщина

У Харкові травми отримали чоловіки віком 70, 64 та 39 років, жінки 66 та 95 років, а також 11-річна дівчинка. У селі Прудянка Дергачівської громади постраждали 59-річний чоловік та 67-річна жінка. Між селами Клинова-Новоселівка та Лютівка Золочівської громади постраждали чоловіки 51 та 70 років, а у селищі Шевченкове — 72-річна жінка.

Пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру:

Харків: 3 приватні будинки, 3 багатоквартирні будинки, 3 гуртожитки, 3 автомобілі;

Богодухівський район: 2 автомобілі (села Петрівка та Рясне), 2 приватні будинки (селище Золочів), електромережі, 4 вантажні автомобілі, гараж (м. Богодухів), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, 2 автомобілі та електромережі (село Лютівка);

Куп’янський район: приватний будинок (село Подоли);

Харківський район: 2 приватні будинки (село Прудянка);

Чугуївський район: приватний будинок (м. Чугуїв), автомобіль (село Білий Колодязь).

Удар по Нікополю

Росіяни 5 квітня атакували Нікополь FPV-дроном. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна — дістала поранення. Також через ворожий удар понівечена автівка.

«Постраждалу 60-річну жінку госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу», — йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Додається, що під ударом були також Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджений приватний будинок. На щастя, без потерілих.

Нікополь

У Чернігові РФ вбила чоловіка

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зазначив, що ворог обстріляв:

Сновщину — внаслідок атаки загинув цивільний чоловік 1985 року народження. Влада висловила щирі співчуття родині. Пошкоджено житловий будинок та автомобіль, а також зазнало влучання сільськогосподарське підприємство — пожежу ліквідували. Загорілося 5 гектарів трави;

Новгород-Сіверську громаду — російський FPV-дрон поцілив в автомобіль, який саме розвозив хліб;

Чернігів — дрон влучив в гаражне приміщення, пожежу швидко ліквідували.

Усього протягом минулої доби було 52 обстріли. 80 вибухів.

Чернігів

На Сумщині — майже два десятка потерпілих дітей

ОВА повідомила, що через обстріли Сумської області є постраждалі серед мирного населення:

Сумська громада — внаслідок атаки БпЛА в ніч на 4 квітня травми отримали 19 дітей (дівчата 2, 7, 10, 11, 15 років; хлопці 2, 3, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 15 років) та 10 дорослих (жінки 33, 50, 57, 65, 79 і 79 років; чоловіки 47, 53, 57, 92 роки). Вдень того ж дня постраждали 52-річний чоловік і 41-річна жінка.

Попівська громада — ракета поранила 65- та 66-річних жінок.

Свеська громада — внаслідок влучання безпілотника в автомобіль постраждав 69-річний чоловік.

Глухівська громада — атака дрону по автомобілю травмувала 25-річну жінку та 23-річного чоловіка.

Шосткинська громада — до медзакладу звернулася 48-річна жінка, яка постраждала 3 квітня від удару КАБами.

Ворог застосовував: міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та ракети.

Пошкоджена цивільна інфраструктура:

Шосткинська громада: житлові будинки, багатоповерхівка, автомобіль

Глухівська: легковий автомобіль

Есманська: приватний житловий будинок

Свеська: господарчі споруди, приватні будинки, автомобіль, інфраструктура

Середино-Будська: приватний будинок, об’єкти інфраструктури

Березівська: приватний будинок, господарчі споруди

Зноб-Новгородська, Хутір-Михайлівська: об’єкти інфраструктури

Конотопська: нежитлова будівля, адмінбудівлі, багатоквартирні будинки, автомобіль, інфраструктура

Сумська: багатоквартирні будинки, нежитлові будівлі, автомобілі, інфраструктура

Великописарівська: легковий автомобіль

Чернеччинська: об’єкт інфраструктури

Попівська: нежитлова будівля, приватні будинки, об’єкт інфраструктури

Зачепило підприємство на Полтавщині

Як стало відомо, сьогодні вночі у Полтавському районі відбулося падіння ворожого БпЛА на відкритій території.

«Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю будівлі одного з підприємств», — зазначив керівник ОВА Віталій Дяківнич.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росіяни тероризують Херсонщину, є загиблі

Херсонська МВА інформує про удари по Херсону, Антонівці, Садовому та Придніпровському.

Під обстрілом опинилися приватні та багатоповерхові будинки, автомобіль швидкої допомоги, адміністративна будівля, заклад позашкільної освіти та об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок атак загинули 2 людини, ще 10 отримали поранення.

Вночі ворожий безпілотник типу «Молнія» влучив у двір приватного будинку в Корабельному районі. Постраждала 80-річна жінка — у неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма.

«Медики надали потерпілій необхідну допомогу на місці», — додав посадовець.

Після ударів у Херсоні тимчасово призупинено рух тролейбусів 11-го та 12-го маршрутів.

У Центральному районі обстрілом пошкоджено контактну мережу. Фахівці вже оцінюють масштаб пошкоджень та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.

Мешканців закликають планувати свої пересування містом з огляду на цю інформацію. Про відновлення руху електротранспорту повідомлять додатково.

Щобільше, жителів Херсона попереджають, що росіяни продовжують мінувати територію. Так, протипіхотні міни типу «Пряник» («Плюшка») виявлено на автомобільному мосту через річку Кошова.

«Не пересувайтеся вказаним районом. Територія мінування може бути значно більшою. Будьте обережні і не втрачайте пильність!», — йдеться у повідомленні.

Міна

Скільки цілей збила ППО

У Повітряних силах ЗС України зазначають, що у ніч на 5 квітня (з 18:00 4 квітня) противник здійснив атаку 93 ударними безпілотниками типів Shahed, Гербера, Італмас та іншими, спрямованими з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 60 із них — «Шахеди».

Атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8 ранку Силами ППО збито або подавлено 76 ворожих БпЛА по всій півночі, півдні та сході України. Втім є влучання 17 ударних дронів на 10 локаціях. Уламки збитих БпЛА впали на 3 локаціях.

Нагадаємо, РФ завдали удару FPV‑дронами по ринку в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинули щонайменше 5 людей, а число поранених зросло до близько 25 осіб. Виникла серйозна пожежа, зруйновані торгівельні павільйони та магазини. Рятувальники витягали людей із вогню, серед постраждалих — як покупці, так і працівники ринку. Очевидці емоційно розповіли про побачене та пережите.

Росія увечері 4 квітня завдала ракетного удару по житловому кварталу в Харкові. Унаслідок обстрілу вибиті вікнав кількох багатоповерхівках, екстрені служби виїхали на місце. Інформації про постраждалих не надходило.