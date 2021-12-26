Замість ламінату — сигарети: на Буковині контрабанду хотіли перевезти через кордон вагоном

На Буковині величезну партію контрабандних сигарет намагалися незаконно відправити до Румунії поїздом.
У Чернівецькій області прикордонники виявили величезний вантаж контрабандних сигарет — 30 тисяч пачок на суму близько 1,2 млн грн.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Контрабанду намагалися переправити поїздом, що прямував до Румунії через залізничний пункт пропуску "Вадул-Сірет". Зловмисники просто завантажили сигарети у вагон. За документами там мав перевозитися ламінат.
Наразі 60 ящиків тютюнових виробів розвантажили та вилучили.
Раніше "цигаркові контрабандисти", які підкорювали вершини і боролися зі сніговими завірюхами, щоб незаконно переправити через Карпати до Румунії партію сигарет, стали зірками соцмереж.
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