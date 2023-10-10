Замість Леніна — тризуб: в окупованій Новій Каховці підпалили пам’ятник очільнику більшовиків (фото)

В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині невідомі підпалили пам’ятник очільнику більшовиків Володимиру Леніну.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовий та миколаївський активіст Ілля Зелінський.

Також перед пам’ятником з’явився герб України.

Спроба підриву пам'ятника Леніна та Тризуб на центральній площі Нової Каховки Фото: Зелінський

"Щось цікаве в Новій Каховці останні дні. Спочатку "сальдович" повідомляє про підрив "єдинороса", потім в бот кинули спробу підриву леніна та тризуб на центральній площі... "довженківці" якісь, їй богу", — написав Ілля Зелінський.

Нагадаємо, голова Кремля Володимир Путін дійсно може скористатися паузою у війні та атакувати країни Балтії і НАТО. Так вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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