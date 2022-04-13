Замість Лермонтова і Достоєвського - Героїв Маріуполя і Чернігова: у Франківську перейменували вулиці

Замість Лермонтова і Достоєвського - Героїв Маріуполя і Чернігова: у Франківську перейменували вулиці

Вулиці були названі на честь честь культурних, політичних та наукових діячів Росії.

У середу, 13 квітня, Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць у місті.

Про це повідомив у відеозверненні міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, під час позачергової сесії мерії перейменували вулиці, які були названі на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії.

Відповідно до проєкту рішення перейменовано:

Гаркуші на Михайла Мулика

Добролюбова на Героїв Волновахи

Достоєвського на Героїв Чернігова

Лермонтова на Героїв Маріуполя

Менделєєва на Героїв Попасної

Некрасова на Героїв Охтирки

Сєченова на Героїв Миколаєва

Ушинського на Героїв Херсона

Чехова на Героїв Харкова

Герцена на Володимира Малкоша

Чайковського на Василя Сліпака

Докучаєва на Євстахія Джанджаласа

Короленка на Віри Левицької

Макаренка на Олекси Гірника

Огарьова на Мирослава Лущака

Руднєва на Святослава Пахолківа

Пржевальського на Теофіла Бедрія

Ціолковського на Федика

Академіка Сахарова на Української Перемоги

Данилевського на Степана Бурдина

Ковалевської на Пластову

Толстого на Героїв Києва

Глінки на Олександра Тисовського

Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського

Провулок Червоний на Осипа Назарука

До слова, низку вулиць перейменували у селах Івано-Франківської громади.

Департаменту житлової, комунальнальної політики та благоустрою доручено виготовити аншлаги нових назв вулиць, а управлінню транспорту та зв’язку впорядкувати транспортну схему, враховуючи перейменування вулиць.

Як повідомлялося, у Тернополі демонтували з центру міста пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Рішення ухвалив виконком міськради. До слова, пам'ятник російському поетові був розташований у сквері на вул. В’ячеслава Чорновола. Пушкін був обернений поглядом на Театральний майдан.

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