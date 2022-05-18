Замість лежаків - міни і "Гради": в окупованій курортній Кирилівці бази відпочинку не запрацюють

Замість лежаків - міни і "Гради": в окупованій курортній Кирилівці бази відпочинку не запрацюють

Російські окупанти руйнують та нищать інфрастуктуру на тимчасово захоплених територіях.

Цього року бази відпочинку у курортній Кирилівці Запорізької області не зможуть розпочати літній сезон та прийняти відвідувачів.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Берег моря вкритий мінами. На місцевих базах відпочинку військові держави-терористки Росії встановлюють "Гради". Крім того, у селищі окупанти рили окопи.

Тим часом мешканці Мелітополя повідомляють, що більшість магазинів і підприємств у місті не працюють. У крамницях, які відчинені, завезені російські продукти. Місцеві підприємства змушені віддавати 30% прибутку окупантам, в іншому випадку їх закривають.

Як повдомлялося, у Запорізькій області влада повідомила про завершення будівництво лінії фортифікаційних споруд для оборони міста від російських окупантів. Йдеться про першу і другу лінію фортифікаційних споруд. Споруди для оборони завершили будувати 17 травня: на 83 день повномасштабної війни.

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