Замість лікування - антисанітарія та стрес: в Одеській лікарні дітей годують неякісною їжею

Як виявило агентство ElitExpert, найбільш погана картина виявилася в Обласній дитячій лікарні, що розташована на вул. Воробйова, 3 в Одесі.

Відповідно до Договору № 011223/ВТ від 01.12.2022 року, з яким можна ознайомитися на сайті Прозоро, постачальником послуги з лікувального харчування хворим зазначеної лікарні є ТОВ «Харчування Плюс».

Договором передбачене надання чотириразового харчування, але їжу дітям чомусь надають лише три рази в день. Персонал пояснює це тим, що при роздачі вечері, яка відбувається близько 16-ї години, надається друга страва та йогурт. Тобто, що з них — вечеря, треба вирішувати самостійно.

Як розповіли ElitExpert батьки дитини, що знаходиться у цій лікарні, денний раціон харчування виглядає так: сніданок – манна каша та печене яблуко; обід – дуже рідкий овочевий суп та картопляне пюре з хлібною котлетою, полуденок та/або вечеря – знов манна каша та йогурт. І все.

Про смакові та якісні характеристики основних страв можна тільки промовчати – ні їх зовнішній вигляд (синенька манна каша двічі на день та дубова хлібна котлета), ні їх запах не викликають бажання це спробувати.

Окремо про гігієну та санітарію при організації цього лікувального харчування: їжа видається у пластикових контейнерах, які у використанні вже багато часу – всюди бруд, яким покриті ці контейнери.

Уся їжа - печені яблука, печіво, навіть шматок вершкового масла, який не має ніякого захисного пакування, кладеться зверху на цю брудну кришку і у такому вигляді надається діткам!

Батьки обурені цім та кажуть, що з такою кількістю питань до постачальника харчування, наступним медичним закладом, куди попаде дитина, буде інфекційна лікарня.

При тому слід зазначити, що у липні 2021 року у цього постачальника вже була історія з отруєнням п’ятьох дітей віком від 4 до 15 років, але, як бачимо, кардинальних змін не сталося. Невже, для того щоб почати діяти та виправити поточну ситуацію, відповідальні особи очікують на більшу кількість жертв?

Зважаючи на всі перелічені вище недоліки лікувального харчування дітей та повну антисанітарію при роздачі такого харчування, стурбовані батьки просять відповідні органи негайно відреагувати на ситуацію, яка склалася в Одеській обласній дитячій лікарні та вжити всіх необхідних заходів для приведення організації дитячого лікувального харчування у відповідність з чинним законодавством України.