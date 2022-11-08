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Замість літака - дрони: у Тернополі продали радянський пам'ятник, щоб допомогти ЗСУ

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Марія БойкоМарія Бойко
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Замість літака - дрони: у Тернополі продали радянський пам'ятник, щоб допомогти ЗСУ

Фото: Тернопільська міська рада

Місто придбало три дрони для Сил оборони.

У Тернополі демонтували та продали старий радянський літак, щоб купити дрони для ЗСУ. 

Про це повідомив міський голова Сергій Надал. 

Літак у Тернополі стояв на вході до парку Національного відродження. Його демонтували після початку повномасштабного наступу Росії на Україну. Після цього старий МіГ-15 продали, щоб зібрати кошти на ЗСУ. 

"Зрозуміло, що радянський мотлох мало кому потрібен. Але заради допомоги армії, підприємці його купили. За виручені кошти та кошти бюджету придбали дрони Мавік 3 – 2 шт. та Мавік 2 - 1 шт.на загальну суму 539 436 грн. Нехай вони допомогають якнайшвидше здобути перемогу", - повідомив мер Тернополя. 

Демонтаж радянських символів у Тернополі 

У Тернополі після початку повномасштабного вторгнення почався демонтаж радянських символів та пам'ятників. У квітні 2022 демонтували старий радянський літак. Пам'ятник був розташований біля входу до парку Національного відродження на масиві "Східний". Рішення про його демонтаж ухвалила мерія. Демонтаж провели відповідно до рішення виконавчого комітету “Про виконання робіт з демонтажу об’єкта благоустрою".

Також у Тернополі демонтували з центру міста пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

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Дата публікації
Перегляди
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