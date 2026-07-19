Замість Лучанова: у скандальної 155-ї бригади з'явився новий комбриг

Андрій Крока (зліва)

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Новим командиром 155 окремої механізованої бригади замість затриманого Станіслава Лучанова став полковник Андрій Крока.

Про це передає пресслужба бригади.

«Я вірю, що разом ми відновимо світле ім’я 155 окремої механізованої бригади», — запевнив Андрій Крока.

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Бойовий прапор 155 бригади новому комбригу вручив заступник командира 21 армійського корпусу з психологічної підтримки персоналу полковник Дмитро Дрозденко.

Хто такий Андрій Крока

Судячи з соцмереж бригади, раніше Андрій Крока був заступником командира 155-ї ОМБр.

Як передає «Еспресо», Андрій Крока народився 23 жовтня 1987 року в Костополі на Рівненщині. У 2010 році він закінчив Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Економіка і підприємництво». У Збройних силах України служить з березня 2014 року.

З січня 2025 року Крока командував одним із механізованих батальйонів 155 ОМБр на Покровському напрямку, де тривали важкі бої.

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Резонансне вбивство братів Мосейчуків на Київщині бійцями 155-ї бригади

Нагадаємо, злочин стався у Білоцерківському районі в селі Калинівка.

Слідчими зʼясовано, що фігуранти проникли на територію будинку, де проживали брати, погрожуючи зброєю, силоміць вивезли їх на автомобілях до Дніпропетровської області, незаконно утримували їх та вбили.

Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.

Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.

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Своєю чергою, після розголосу журналістами командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. Його затримали у Києві.

Наступного дня Лучанову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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