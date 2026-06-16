Мігрантів в Україні не хочуть брати на роботу

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У травні та червні 2026 року Європейська Бізнес Асоціація провела масштабне опитування серед українських роботодавців щодо їхньої готовності наймати фахівців з інших країн. Дослідження показало, що переважна більшість вітчизняних підприємств наразі не розглядає можливість залучення іноземної робочої сили через низку серйозних перешкод.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Статистика найму та готовність бізнесу

Згідно з результатами опитування, 45% компаній взагалі не розглядають варіант працевлаштування іноземців. Ще 41% респондентів допускає таку можливість лише теоретично, і тільки 12% підприємств активно вивчають цю опцію.

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Практичний досвід залучення закордонних кадрів наразі мають лише 2% опитаних організацій. Здебільшого український бізнес наймає технічний персонал або топменеджерів із країн Європейського Союзу.

Майже половина роботодавців укладають із такими фахівцями довгострокові контракти тривалістю до 3 років. Водночас 58% керівників не вважають найм іноземців економічно вигідним рішенням для своєї компанії.

Головні бар’єри та шляхи їх подолання

Підприємці, які вже намагалися працевлаштувати іноземців, скаржаться на надзвичайно складні та заплутані державні процедури. Процес легалізації такого працівника зазвичай триває до 6 місяців і супроводжується значними додатковими витратами на житло та послуги посередників.

Серед ключових викликів роботодавці також виділяють мовний бар’єр та загальну складність адаптації іноземних громадян в Україні. Для покращення ситуації бізнес пропонує державі цифровізувати бюрократичні процедури та суттєво спростити міграційні вимоги.

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Крім того, компанії бачать чудову альтернативу залученню іноземців у внутрішніх резервах нашої країни. Близько 41% опитаних вважають, що посилення державної підтримки у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб могло б значно зменшити кадровий дефіцит.

Нагадаємо, голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник вважає, що попри демографічну кризу, територія України не стане безлюдною, але її населення може кардинально змінитися за рахунок притоку людей з інших країн. До України будуть приїжджати трудові мігранти, які в перспективі стануть частиною політичної нації.

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