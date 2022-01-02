Замість новорічного посоха - рушниця: у центрі Одеси затримали напівголого чоловіка (фото)

Правопорушника було затримано.

Вчора пізно ввечері біля поста "Воронцовський" у центрі Одеси помітили чоловіка в незвичайному "святковому" вбранні. Він був босий, у спортивних штанях, а в руках тримав рушницю.

Про це поінформували в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради.

"Правопорушника було затримано та викликана поліція, яка після прибуття забрала чоловіка до Приморського райвідділу для з'ясування усіх обставин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У Запоріжжі голий чоловік розгулював вулицями міста. Містянина в одному капцеві і шкарпетці зафільмували поблизу торгових точок.