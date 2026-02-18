Обмін полоненими / Фото ілюстративне

На Рівненщині мати привласнила гроші сина-військового, доки той перебував в полоні, і тепер, після його звільнення, відмовляється їх віддавати.

Про це передає місцеве видання «Рівне 1».

22-річний Дмитро підписав контракт ще до повномасштабного вторгнення, а на початку великої війни потрапив у полон. Пробув там три роки, та після неволі його спіткав ще один важкий виклик.

Його мама привласнила понад 4 млн грн, які йому виплачувала держава, поки військовий був у полоні. Ці гроші, за законом, отримують родичі.

«Після такого хочеться просто в госпіталі залишитися і лежати там під якимись крапельницями, чи щоб, не знаю, якимись таблетками просто кормили, щоб психічного розладу не було», — відверто визнає Дмитро.

Хлопець розповідає, що після повернення з полону він почав з’ясовувати фінансову ситуацію.

«Держава нам після полону платить 125 тисяч за кожен місяць за те, що ми там перебуваємо. До 2025 року до лютого місяця у мене тридцять два місяці. Отримувала мати замість мене всі ці кошти, і вона відмовилася мені їх віддавати», — каже військовий.

Спроби мирно вирішити питання не дали результату. Дмитро розповів, що мати спочатку переконувала його, що отримувала лише по 20 тисяч щомісяця. Терпець увірвався, коли хлопець дізнався, що вона виписала його з квартири. Тоді він вирішив звернутися до суду.

«Сума, яку я зараз суджуся з нею — це 4 мільйони 200 тисяч гривень. Зараз у мене проходить, уже первинний етап пройшов, і в березні місяці вирішальний має бути суд», — зазначає експолонений.

Дмитро стверджує, що подібні ситуації були і у його побратимів, звільнених з полону.

«Багато побратимів, у кого такі ж історії були. Багато в кого жінки з коханцями повтікали за кордон і забрали всі кошти у них. У когось так само мати забрала всі кошти, але вони не хочуть судитися. Я б так само не судився, я простив би це все, але ну ця капля, те, що мене виписали з квартири, і таке ставлення — я вже такого просто не витерпів», — розповідає військовий.

Мати Дмитра відмовилася розмовляти з журналістами, лише сказала, що живе за кордоном.

Поки триває судовий розгляд, Дмитро повернувся на фронт захищати Батьківщину.

