Замість підготовки до перемир’я Росія посилила терор України: Сибіга звернувся до світу

Атака РФ на Запоіжжя / © ДСНС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про посилення російського терору проти цивільного населення за лічені години до набуття чинності української пропозиції щодо припинення вогню.

Про це повідомили в МЗС України.

За словами міністра, замість підготовки до закінчення бойових дій Москва цілеспрямовано атакує мирні міста. Зокрема, у Краматорську через скидання авіабомб на центр міста загинуло щонайменше 5 осіб, ще 12 зазнали поранень. Удар по Запоріжжю забрав життя щонайменше 12 людей, а вечірня атака на Дніпро призвела до загибелі 4 осіб.

Андрій Сибіга наголосив на відсутності конструктивної відповіді з боку РФ.

«За лічені години до набуття чинності пропозиції України щодо припинення вогню Росія не демонструє жодних ознак підготовки до завершення бойових дій. Навпаки, вона посилює терор. Замість чіткої відповіді на пропозицію України Росія продовжує вбивати, брехати й заперечувати», — заявив він.

Очільник зовнішньополітичного відомства закликав світову спільноту до жорсткої реакції на дії агресора.

«Ми закликаємо до чітких і рішучих публічних заяв усіх лідерів, міністрів та керівників міжнародних організацій. Будь ласка, станьте на бік миру та чітко визначте свою позицію», — резюмував міністр.

Нагадаємо, в Україні за день від російських атаки загинуло понад 20 цивільних у різних регіонах.

Також внаслідок атаки Росії на Дніпро ввечері 5 травня на території одного з підприємств виникла пожежа. Володимир Зеленський повідомив про чотирьох загиблих.

Окрім цього, вдень 5 травня Росія вдарила КАБами по Запоріжжю — під атаку потрапили автомобілі, магазин і кілька підприємств. Через удар загинуло 12 людей, також відомо про 39 поранених.

Також росіяни завдали удару КАБами по центру Краматорська на Донеччині. Внаслідок атаки відомо про 6 загиблих і 13 постраждалих.

