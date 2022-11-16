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Замість прокласти каналізацію десь в Якутії: стало відомо, скільки грошей РФ витратила на ракети по Україні 15 листопада

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Замість прокласти каналізацію десь в Якутії: стало відомо, скільки грошей РФ витратила на ракети по Україні 15 листопада

Фото: Associated Press

За вчора, 15 листопада, РФ витратила в Україні понад 700 млн доларів.

Вчора на масовану атаку по Україні Російська федерація витратила від 700 до 900 млн доларів на ракети. Більшість з них збила українська  протиповіряна оборони.

Про витрати РФ повідомляє "Адвокат права".

Російські окупанти запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 та "Калібри" з акваторії Чорного моря.

"Для розрахунку вартості використовувалися такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн. Усього було випущено 96 ракет, з яких 75 збили. Замість того, щоб провести каналізацію десь у Якутії, русня вирішила вирубити нам світло на 12 годин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що  вчора, 15 листопада, відбулася наймасованіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого. Росія випустила понад сотню ракет. Двом десяткам з них вдалося досягти своїх цілей, решту збила ППО.

Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали енергетичні об'єкти в багатьох областях України. Через це в окремих населених пунктах і цілих областях зникло світло. Без світла також частково залишилася сусідня Молдова.

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Дата публікації
Перегляди
872
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