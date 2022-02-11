Замість рятувати поховали: на Одещині померло немовля, якому батьки не викликали медиків

Мати хлопчика провину визнала та розкаялась.

В Одеській області через те, що батьки не викликали швидкої допомоги, померло немовля. За це матір дитини засудили до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

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Про це йдеться у вироку Татарбунарського районного суду Одеської області від 7 лютого.

За даними слідства, жінка, будучи вагітною, не звернулась до медиків та народила дитину вдома. Через 6 днів немовля померло, оскільки народилось недоношеним і мати не викликала медиків.

На суді підозрювана провину визнала та розповіла, що про вагітність дізналась лише тоді, коли відчула поштовхи дитини. Проте до медиків вирішила не звертатись, оскільки не була впевненою у вагітності. 17 лютого 2020 року жінка народила вдома хлопчика. Проте вона не повідомила про народження дитини відповідні органи та не звернулась за медичної допомогою, через що немовля через кілька днів померло. Її чоловік поховав хлопчика біля могили батька матері. Згодом жінка розповіла подрузі про смерть немовляти і та звернулась до соціальних служб.

Суд визнав жінку винною за ст.166 КК України та засудив до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

Відомо, що жінка виховує ще двох дітей.

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