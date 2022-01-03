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Замість шампанського - вода: професор з Чернівців розповів про знімання новорічного привітання Зеленського

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Замість шампанського - вода: професор з Чернівців розповів про знімання новорічного привітання Зеленського

Кадр із відео

Знімання тривали три дні.

Український інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук, професор з Чернівців Олег Ангельський, якого запросили на знімання новорічного привітання Володимира Зеленського розповів про те, як все відбувалось. 

Про це пише "Молодий буковинець". 

За словами професора, знімання тривали три дні: від 27 до 29 грудня. Він додав, що справжнього шампанського гостям не наливали, замість нього була газована вода. Також Олег Ангельський повідомив, що їх годували, проте цього не було в кадрі. Професор додає, що завдяки зніманням, він познайомився із відомими українцями, проте із президентом не встиг поговорити. 

"Особливо вразило те, що було багато героїв України, які зараз боронять нашу державу на кордоні з Росією. Поспілкувався з багатьма колегами, які представляють сферу освіти. Там був учитель фізики з Харкова – це була дуже приємна зустріч, і нам було про що поговорити", – сказав Олег Ангельський.

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