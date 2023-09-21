Замість служби в армії був із хворою мамою: на Прикарпатті засудили військового

В Івано-Франківській області судили військового-контрактника, який після лікування у госпіталі, допомагав хворій матері замість повернення на службу.

Про це йдеться у вироку Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, солдат-контрактник від 12 вересня 2022 року до 6 липня 2023 року без поважних на те причин ухилився від служби в армії.

На суді чоловік розповів, що він 14 серпня отримав три контузії та проходив лікування. Після виписки він не повернувся до армії, оскільки його літня мати тяжко захворіла і він був змушений доглядати за нею. Військовий переконував, що весь цей час він був з мамою у лікарні, а потім допомагав їй вдома. На суді він запевнив, що не хотів уникати служби в армії та готовий повернутись.

Суд вирішив, що "обставини та мотиви, за яких вчинено злочин, а саме вимушений догляд за хворою матір`ю не є такими, які виправдовують обвинуваченого у вчиненні злочину, але істотно знижують суспільну небезпечність обвинуваченого".

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 2 роки іспитового.

Вироку суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Коломиї Івано-Франківської області покарали чоловіка, який в Telegram розповідав, де роздають повістки. Його звинуватили у перешкоджанні діяльності ЗСУ через загрозу зриву мобілізації.

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