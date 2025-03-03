Замість Starlink: Європейська комісія хоче допомогти Україні забезпечити супутниковий зв'язок

За даними минулого року на території України експлуатується близько 42 000 терміналів Starlink, і половина з них фінансується Польщею.

Європейська комісія з'ясовує, як допомогти Україні забезпечити супутниковий зв'язок. Обговорення пояснюються нещодавніми погрозами Ілона Маска позбавити Київ доступу до своєї мережі Starlink.

Про це пише Politico.

Як зазначається, космічні системи зв'язку є критично важливим інструментом для України, але поки що неясно, чи продовжить Маск пропонувати Starlink, поки війна триває.

"Представник комісії Томас Реньє заявив, що Київ уже "висловив інтерес" до того, як він міг би використовувати Govsatcom — об'єднану мережу існуючих супутникових можливостей національних урядів ЄС — та IRIS² — нове угрупування, яке має бути введене в експлуатацію лише у 2030-х роках. Комісія продовжить контакти з Україною з цього питання", - сказав речник Єврокомісії Томас Реньє.

Депутат Європарламенту від французького відділення Renew Крістоф Грудлер у своєму листі заявив керівництву ЄС, що слід терміново "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС міг би запропонувати Україні" замість Starlink.

Грудлер сказав, що прискорення розгортання Govsatcom цього року шляхом пропуску процесу сертифікації може спрацювати як тимчасове рішення, поки розробляється IRIS. За словами Реньє, система пропонує Києву "попередні урядові послуги", не уточнивши, що це буде на практиці або коли це може бути введено в експлуатацію.

"Іншими варіантами можуть стати комерційні поставки з супутників Eutelsat, Hispasat або SES, які вже знаходяться на геостаціонарній орбіті, або з використанням угруповання OneWeb", — додали у виданні.

Як зазначалося раніше, компанія американського мільярдера Ілона Маска Starlink заперечила інформацію про можливе припинення роботи сервісу на території України, заявивши, що продовжує свою діяльність у штатному режимі.

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