Військовий аналітик Іван Ступак / © ТСН.ua

Військовий аналітик Іван Ступак вважає, що ідея укласти угоду з Росією про припинення атак на цивільні аеропорти вигідна насамперед тій частині українців, які мають можливість виїжджати за кордон.

Таку думку він висловив в ефірі «Київ 24».

Комфорт для обраних та розкол у суспільстві

На думку експерта, відновлення авіасполучення дозволить заможним громадянам уникати виснажливих черг на кордонах. Проте для країни в стані війни це несе серйозні соціальні ризики та посилює відчуття несправедливості.

«Аеропортне перемир’я — це спроба зробити війну комфортною для обраних. Ідея припинення атак на аеропорти та відновлення перельотів вигідна насамперед тим, хто має ресурси та можливість виїжджати. Це може посилити розрив у суспільстві: частина живе в комфорті, інші — у реаліях війни», — наголосив Іван Ступак.

Чому Путін не зацікавлений у цій угоді

Аналітик також пояснив, чому російському керівництву ця ініціатива взагалі не потрібна і Кремль навряд чи піде на такі домовленості.

«Для самої Росії така ініціатива не має значення. Її керівництво не залежить від цивільної авіації: переїзди Путіна забезпечуються окремо», — пояснив колишній співробітник СБУ.

Він нагадав, що вище командування РФ обслуговує спеціальний авіазагін, а сам російський диктатор задля власної безпеки переважно пересувається країною на захищеному бронепоїзді, тому закриття цивільного неба не створює для нього жодного дискомфорту.

Аеропортове перемир'я з Росією — остані новини

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснював, що ідея аеропортового перемир’я з Росією розглядається як інструмент залучення європейських країн до активної дипломатії. За задумом, це має стати додатковим треком для переговорів, де сторони домовляться про дзеркальну відмову від ударів по авіахабах.

Однак Подоляк наголосив, що технічно таке перемир’я можливе лише за умови повної відсутності ракет і дронів у повітряному просторі. Без твердих гарантій безпеки жодна міжнародна страхова компанія не дозволить цивільним бортам здійснювати рейси в українському небі.

Зі свого боку військові оглядачі ставляться до цих планів скептично. Майор у відставці Олексій Гетьман попередив, що реально відкрити летовища під час війни буде надскладно через технічні можливості окупантів. Він нагадав, що Росія має зброю, здатну вражати літаки на великій відстані глибоко в тилу.

Експерт пояснив, що російські ракети повітря-повітря моделі Р-37 мають дальність ураження до 300 кілометрів. Це означає, що пасажирські літаки залишатимуться вразливими для атак ворожих винищувачів навіть без безпосереднього обстрілу самих злітних смуг.

