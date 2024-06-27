Замість теплої підлоги - постеліть килим: в "Укренерго" українцям дали поради, як зекономити взимку

На його думку, "українці природно значно краще адаптовані до різних випробувань, ніж наші європейські колеги".

В "Укренерго" розповіли, як україням зекономити на оплаті комунальних послуг під опалювального сезону 2024-2024.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

"Можна придбати генератор. Але варто врахувати, що з нього електрика виходить досить дорогою — близько 25 гривень за кіловат-годину. Також є варіанти встановлення твердопаливного котла й утеплення будинку. Не варто забувати й про побутові речі - ощадливе споживання електроенергії. Використання електроприладів, які споживають багато енергії, як-от пральна машина й сушарка, краще перенести на нічний час. Не варто користуватися теплою підлогою — доречніше постелити килими", - вважає очільник енергетичної компанії.

На його думку, "українці природно значно краще адаптовані до різних випробувань, ніж наші європейські колеги".

"Думаю, якби ми походили квартирами та будинками й поцікавитися, як люди адаптуються в межах своїх домогосподарств, то назбирали б багато порад і різних ноу-хау", - додає Кудрицький.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" розповіли, коли в Україні збільшується дефіцит електроенергії в системі.

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