Смертельний удар: що штовхнуло жінку до вбивства та чому вона проситься у ЗСУ / © із соцмереж

Реклама

На Одещині жінка побила свого чоловіка до смерті і замість тюрми захотіла укласти контракт на проходження військової служби.

Про це передає Одеська обласна прокуратура.

Зазначається, що під час спільного розпивання алкоголю з ним та ще одним знайомим, жінка посварилася зі своїм співмешканцем.

Реклама

«Обурена вимогою залишити його житло і відмовою прийняти її допомогу у догляді за матір’ю, обвинувачена вдарила чоловіка кулаком в обличчя. Коли той упав, побила ногами та пішла геть», — розповіли у прокуратурі.

Побитий співмешканець знепритомнів, проте на допомогу йому ніхто не прийшов. Швидку та поліцію викликали лише через кілька днів. Унаслідок тяжкої черепно-мозкової травми через 11 днів потерпілий помер у лікарні.

Жінку визнано винною в завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Її засудили до 7 років ув’язнення.

У суді жінка визнала провину та щиро розкаялася. Також вона повідомила про намір укласти контракт на проходження військової служби. Наразі невідомо, чи вдасться їй це зробити.

Реклама

Нагадаємо, що на Закарпатті знайшли військового СЗЧ із відрізаним статевим органом. Його супутниця перебувала у ліжку без ознак життя.