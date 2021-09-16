Замість уроків носили гарбузи: під Черкасами батьки поскаржилися, що школярі працювали на сільському баштані

Батьки дітей обурені, що школярів використовують, прикриваючись трудовим вихованням.

У Черкаській області дітей змушували під час уроків носити гарбузи із сільського баштану.

Про це "Про все" розповіла мама школяра Наталія Мацікура.

За словами жінки, вона зустріла сина, який навчається у 6 класі Великосевастянівської школи Уманського району, після школи брудного та в реп'яхах. На запитання, чому він вимазаний, хлопчик відповів, що його разом з однокласниками змусили носити гарбузи з сільського баштану.

"Дітей змушували протягом двох уроків трудового навчання носити гарбузи, при цьому вони не були попереджені ні про головні убори, ні про змінний одяг. Менший син поскаржився на головний біль, на що вчителька відповіла, що не буде працювати лише якщо принесе довідку. Вона ще й наголосила, що якщо діти не працюватимуть, то отримуватимуть "відповідні" оцінки", - розповідає жінка.

Мати школяра, яка свого часу теж працювала вчителем, говорить, що зверталася до педагогів зі скаргою, але пояснення, чому діти носили гарбузи замість навчання, не отримала.

"Ми з чоловіком і дітьми їздили із письмовим зверненням з приводу "гарбузового" питання до голови громади, у школі "замітали" гарбузові сліди. Чоловік пізніше поїхав і хотів побачити об'єми гарбузової плантації на шкільних ділянках (орієнтовно 15-20 соток) і ось що сфотографував: гарбузи зникли, бур'яни теж, видно свіжі сліди дискової борони. Цікаво, чому такий поспіх? До чого готується директор? У п'ятницю звертаюсь до прокуратури з приводу неправомірного використання праці дітей у школі", - говорить Наталія Мацікура.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов прокоментував ситуацію. Він зазначає, що не зовсім розуміє, навіщо та куди потрібно дітям носити гарбузи.

"Перше, що треба зробити - звернутися до директора із заявою, щоб надав копію навчальної програми з трудового навчання, де вказана тема "Перенесення гарбузів". Якщо такої теми у навчальному плані немає, то можна припустити, що у цій школі практикується примусова дитяча праця. Я спілкуватимусь зі школою з приводу цієї ситуації", - зауважив Сергій Горбачов.

Поки що у департаменті освіти Черкаської ОДА ситуацію з приводу гарбузів не прокоментували.

Нагадаємо, що в Обухові дітей забирають просто з уроків на репетиції "танцю з рушниками".

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