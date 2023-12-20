Замість Веніславського: Зеленський призначив нового представника у Раді - хто ним став

Новим представником Зеленського у Раді є заступниця голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.
У середу, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм новим представником у Раді.
Відповідний указ глави держави з'явився на сайті президента 20 грудня.
"Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - сказано у тексті документу.
Додамо, що нині Михайлюк є народною депутаткою від партії "Слуги народу" та заступницею голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Коротка біографія про Галину Михайлюк
Галина Михайлюк народилася у Києві. Закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Банківська справа", а також аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія".
2021 року Михайлюк стала заслуженою юристкою України.
Нагадаємо, 7 грудня на сайті президента з'явився указ про звільнення Федіра Веніславського із посади представника президента України у Верховній Раді.
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