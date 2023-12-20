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Замість Веніславського: Зеленський призначив нового представника у Раді - хто ним став

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Замість Веніславського: Зеленський призначив нового представника у Раді - хто ним став

Новий представник Зеленського у Раді Галина Михайлюк. ФОТО: Галина Михайлюк/Фейсбук

Новим представником Зеленського у Раді є заступниця голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.

У середу, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм новим представником у Раді.

Відповідний указ глави держави з'явився на сайті президента 20 грудня.

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - сказано у тексті документу.

Додамо, що нині Михайлюк є народною депутаткою від партії "Слуги народу" та заступницею голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Коротка біографія про Галину Михайлюк

Галина Михайлюк народилася у Києві. Закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Банківська справа", а також аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія".

2021 року Михайлюк стала заслуженою юристкою України. 

Нагадаємо, 7 грудня на сайті президента з'явився указ про звільнення Федіра Веніславського із посади представника президента України у Верховній Раді.

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Дата публікації
Перегляди
679
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